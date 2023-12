Flavio Russo tra i 10 talenti europei pronti ad esplodere per la Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport online ha esaltato il talento del 19enne attaccante catanese Flavio Russo. In un articolo firmato da Oscar Maresca, l’attuale punta della Primavera del Sassuolo, protagonista di un eccellente inizio di stagione con ben 10 gol all’attivo, è stato inserito dal giornalista tra i 10 giocatori italiani e stranieri che hanno le carte in regola per sfondare nel 2024, insieme a: Assian Diao (Real Betis), Marc Guiu (Barcellona), Jack Hinshelwood (Brighton), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eli Junior Kroupi (Lorient), Noah Mbamba (Bayer Leverkusen), Arijon Ibrahimovic (Frosinone), Antonio Raimondo (Ternana) e Emanuele Rao della Spal.

Alcuni di questi calciatori vantano già importanti debutti in squadre europee di alto livello. Un grande attestato di fiducia, quindi, per Russo, che, dopo gli inizi alla Jonio Riposto, lo stage col Barcellona, le giovanili nel Foggia, l’esordio in C a 17 anni con la maglia dell’amato Catania è ora protagonista nel club neroverde. “Dicono sia il nuovo Berardi, toccherà a lui dimostrarlo”, si legge nel pezzo della Gazzetta dello Sport.