L'attaccante catanese Flavio Russo in rampa di lancio al Sassuolo 

L'attaccante catanese Flavio Russo è sempre più la stella della Primavera del Sassuolo. Il classe 2004, messosi in mostra da giovanissimo con maglia della Jonia Riposto per poi passare nel vivaio del Catania, è uno dei protagonisti dell'ottimo campionato della formazione Primavera emiliana, seconda in classifica a quota 25 punti, assieme alla Lazio, ad una sola lunghezza dalla capolista Inter.

Nell'ultima partita, la compagine allenata da Emiliano Bigica ha battuto al "Viola Park" la Fiorentina per 1-0 grazie al gol messo a segno di testa proprio della punta originaria di Belpasso. Per Russo questa è la seconda stagione in neroverde, essendo arrivato nell'estate del 2022 dopo il fallimento del Catania, e già 12 mesi fa gli è stato prolungato il contratto fino al 2025. Alcuni addetti ai lavori cominciano a definirlo il nuovo Berardi, ma ciò che conta maggiormente sono la sua costante crescita di prestazioni e gol e la fiducia che staff tecnico e dirigenza ripongono in lui. A 19 anni, compiuti lo scorso 31 agosto, Russo appare pronto per il grande salto, come confermano i numeri: in 12 partite ha messo a segno 9 reti e firmato 3 assist. Un eccellente biglietto da visita, che il tecnico della squadra maggiore Stefano Dionisi tiene ben in vista sulla scrivania.