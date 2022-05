Finali regionali Under 17 e 15, sorteggiati i triangolari della seconda fase

Archiviati i primi turni di play off dei campionati giovanili, si è svolto a Ficarazzi, presso la sede del CR Sicilia della Lnd, alla presenza del presidente regionale della Figc Sandro Morgana il sorteggio integrale necessario per stabilire la composizione e l’ordine di svolgimento delle gare dei quattro triangolari delle categorie Under 17 e Under 15. Dopo aver ringraziato le società presenti, il massimo dirigente regionale ha anticipato che le finali si disputeranno giovedì 26 maggio allo stadio “Provinciale” di Trapani. Quindi, con la lettura del verbale assembleare ha dato inizio al sorteggio. Con lui erano presenti il segretario Wanda Costantino, il vicesegretario Calogero Giannopolo, e gli impiegati dell'attività agonistica Giusy Cusimano e Fabio Giattino.

Questi nel dettaglio gli accoppiamenti, l'ordine di svolgimento delle gare e le date.

Calendario U17 (1^ giornata mercoledì 12 maggio 2022)

TRIANGOLARE A

Calcio Sicilia-Fc Trapani-Città di Taormina

TRIANGOLARE B

Game Sport-Libertas Rari Nantes-Panormus

TRIANGOLARE C

Pol. Cei-Monreale-La Meridiana

TRIANGOLARE D

Academy Katane-Giarre-Licata

Calendario U15 (1^ giornata - mercoledì 12 maggio)

TRIANGOLARE A

Game Sport Ragusa-Buon Pastore-Jonia Calcio

TRIANGOLARE B

RG Apd-Athena-Città di Trapani

TRIANGOLARE C

Camaro-Santa Sofia Calcio-Calcio Sicilia

TRIANGOLARE D

Academy Parma S. Alfonso-Sport Club Nissa-Panormus