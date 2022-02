Promozione, tutto facile per il Real Aci nell’andata degli ottavi di Coppa Italia

E’ durata soltanto cinque minuti l’andata degli ottavi di Coppa Italia Promozione per il Real Aci. Il Gescal si è presentato in ritardo al “Comunale” e con soli sette giocatori, il minimo consentito dal regolamento. Per la cronaca la partita si conclude sul punteggio di 2-0 dopo soli 5’, in virtù dei gol di Mongelli e De Carlo, entrambi arrivati di testa nei primi 120”. Pochi istanti dopo le reti, i biancoverdi restano, in seguito ad un infortunio, con 6 calciatori ed il direttore di gara non può fare altro che fischiare tre volte. Il match di ritorno è previsto mercoledì 23 febbraio, ma, a questo punto, rappresenta una pura formalità per i granata, virtualmente già promossi ai quarti di finale della manifestazione regionale. Il Real Aci tornerà in campo sabato per affrontare, al “Polivalente” di Aci Catena, il Lavinaio.

Real Aci-Gescal 2-0

Marcatori: 1’ Mongelli e 2’ De Carlo.

Real Aci: Vitale (3’ Bellocchi), Faro, Tola, Bozzanga, Spartà, Zagami, Napoli (2’ Centamore), C. Marino, Mongelli (2’ Maodda), De Carlo, Garozzo. A disposizione: Dav. Cavallaro, Pennisi, Dan. Cavallaro, L. Marino, Campanella. All. Marcello Manca.

Gescal: Federico, Sorbara, Cucinotta, Farina, Ventra, Zappalà, Mangano. All. Gaetano Di Maria.

Arbitro: Castelletti di Caltanissetta.