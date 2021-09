Calcio femminile serie C: esordio a Roma per le ragazze del Catania

Il Dipartimento Calcio Femminile della Lnd ha reso noti i calendari della serie C 2021-2022, al via il 10 ottobre col nuovo format a tre gironi da 16 squadre ciascuno. “Giro di boa” il 30 gennaio in occasione della quindicesima giornata, poi dal 13 febbraio inizierà il ritorno fino alla conclusione del campionato, fissata al 5 giugno 2022.

Quattro le soste previste: dal 20 dicembre all'8 gennaio per le festività natalizie, il 6 febbraio, il 13 marzo e infine il 17 aprile in concomitanza della Pasqua. Per quanto riguarda gli orari, il calcio d'inizio delle gare sarà alle ore 15 dalla 1ª alla 3ª giornata, alle 14.30 dalla 4ª alla 20ª, alle 15.30 dalla 21ª alla 30ª.

Nel girone C, è inserito il Catania Women, neopromosso dopo aver dominato, la passata stagione, il torneo regionale, battendo nella finale playoff, giocata a Santa Teresa di Riva, la JSL di Brolo. Le ragazze rossazzurre esordiranno in casa della quotata Res Women Roma, mentre 17 ottobre è in programma il primo match casalingo contro la Fesca Bari. Le altre agguerrite avversarie sono: Apulia Trani, Aprilia Racing; Coscarello Castrolibero, Lecce, Crotone, Formello, Vis Mediterranea, Indipendent, Chieti, Matera, Roma XIV Decimoquarto, Pescara e Trastevere. Le etnee sono attese, quindi, da un lungo ed appassionante “viaggio” per tutta l’Italia centrale e meridionale.

Partite 1^ giornata: Apulia Trani-Aprilia Racing; Coscarello Castrolibero-Lecce; Fesca Bari-Crotone; Formello-Vis Mediterranea; Indipendent-Chieti; Matera-Roma XIV Decimoquarto; Pescara-Trastevere; Res Women-Catania.