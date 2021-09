Serie C femminile, debutto amaro per il Catania in Coppa Italia  

Esordio stagionale negativo, in Coppa Italia, per il Catania femminile. Sul sintetico di Torre del Grifo, il Crotone si è imposto, infatti, con il punteggio di 5-1, dopo aver chiuso la prima frazione già in vantaggio di tre reti (3-0). A segno per le pitagoriche: De Leonardis (doppietta), Torano, Sacco e Pietrucci su rigore. Mangiameli ha firmato, al 25’ della ripresa, l’unica rete etnea. Domenica prossima, secondo turno del girone con il Catania impegnato sul campo dell'Eugenio Cascatello.

“Sapevamo che sarebbe stata una gara molto difficile – ha dichiarato, al termine del match, mister Peppe Scuto - avevamo molte indisponibili e le ragazze che le hanno sostituite, pur avendo assicurato il massimo impegno, erano alla prima partita. Noi abbiamo, purtroppo, ulteriormente complicato i piani commettendo tanti errori ed il Crotone ha meritato ampiamente di vincere, indirizzando subito la contesa dalla propria parte. La partita è servita, comunque, a fare esperienza, soprattutto per le più piccole, nate nel 2005, 2006 e 2007. Lavoreremo adesso in vista del prossimo impegno di Coppa Italia con la prospettiva di recuperare 3-4 atlete, poi penseremo al campionato”.

Catania-Crotone 1-5

Marcatrici: 24’ e 19’ st De Leonardis; 38’ Torano; 47’ Sacco; 21’ st Pietrucci (rigore); 25’ st Mangiameli.

Catania: Orlando, Messina, Pietrini, Chiricò, Lanteri, Zappulla (28’ st Aleo), Fiorile, Fazio (19’ st Di Mauro), Mangiameli, Villani, Pennisi. A disp.: Di Stefano e Romano. All. Scuto.

Crotone: Esposito, Criseo (41’ st Vrenna Gia.), Chiellini, Torano, Rania, Moscatello, Pietrucci (41’ st Fera), Cardone, De Leonardis, Vona, Sacco. A disp.: Scerra, Vrenna Gio. e Cachia. All. Nardi.

Arbitro: Maione di Ercolano.