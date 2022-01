Calciomercato Catania: a centrocampo arriva Simonetti

Girone C

Pier Luigi Simonetti arriva a Catania per rinforzare la mediana dopo la partenza di Maldonado. Il giovane scuola Roma è già stato in passato alla corte di Baldini. Classe 2001 e cresciuto calcisticamente nel “vivaio” della Roma, il duttile centrocampista si è laureato campione d’Italia con l’Under 17 giallorossa guidata nel 2017/18 dall'attuale tecnico degli etnei. Il suo score in quellì'annata di 9 gol e 25 presenze.

Nel 2018/19, ancora con la Roma, campionato Primavera, ha raggiunto le semifinali del torneo. Tra i professionisti, dal 2020 ad oggi, ha disputato con il Piacenza 46 gare, firmando tre reti. Il neo-rossazzurro, che ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni.

"Ringrazio il direttore Pellegrino e mister Baldini per l’opportunità che mi viene concessa, motivo di grande orgoglio. Con l’allenatore, con Greco e Cataldi ho già vissuto una bella esperienza: sono felice di ritrovarli. Sono un centrocampista ma ho già giocato anche da laterale difensivo, trovandomi comunque a mio agio. Darò il massimo per ripagare la fiducia e centrare l’obiettivo con i miei compagni, per tutto il resto preferisco affidarmi all’impegno anziché alle parole" queste le prima parole rilasciate da Simonetti che indosserà la maglia numero 28 e firma un contratto fino al 30 giugno 2022.