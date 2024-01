Il Catania cede in prestito Maffei, ritroverà Tabbiani col Fiorenzuola

Il Catania saluta, solo temporaneamente, Mattia Maffei. Il giovanissimo calciatore, esterno difensivo che ha mostrato alle falde dell'Etna le sue potenzialità, lascia la Sicilia in prestito per approdare al Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani, che lo ritrova così dopo la breve parentesi in rossazzurro. Maffei tornerà a disposizione del club catanese a partire da giorno 1 luglio 2024.