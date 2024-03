Catania-Giugliano: la partita di campionato si giocherà a porte chiuse

"Catania FC rende noto che il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto la disputa della gara Catania-Giugliano in assenza di spettatori". Una nota diramata dal club rossazzurro conferma quanto già riportato nei giorni scorsi relativamente alla chiusura dello stadio Massimino in vista della partita di campionato con il Giugliano di giovedì prossimo. Un match delicatissimo per gli etnei, reduci dalla sconfitta di Torre del Greco che ha complicato il cammino della squadra nel Girone C. Tra l'altro la gara anticipa il ritorno della finale di Coppa Italia sempre nel vecchio Cibali - anche quella a porte chiuse - con il Padova.