La Meta Catania vince in maniera convincente una partita importante

"Dobbiamo alzare l'asticella e ripartire mettendo punti pesanti anche fuori casa". Parole di Michele Podda alla vigilia della gara contro Active Network. Presto detto e successo importante dei rossazzurri che tornano a vincere in campo esterno dominando totalmente i padroni di casa laziali. Questo grazie anche a Michele Podda, autore della rete del 1-2 a fine primo tempo che ha completato la rimonta dopo il gol beffardo dell'Active Network, andata in vantaggio sull'unico vero tiro in porta della prima frazione. Primo tempo, infatti, che fin da subito ha visto un dominio totale della formazione di coach Juanra, sempre nella metà campo avversaria. Le conclusioni a fil di palo di Anderson, Carmelo Musumeci e Dian Luka oltre alle parate al limite di Perez evitano fin da subito il vantaggio per la Meta Catania. Alla prima vera discesa però arriva la beffa per gli etnei con Curri che sigla l'1-0 per l'Active Network. La reazione della Meta Catania è veemente e soprattutto letale: pareggia subito il roster rossazzurro grazie alla botta di Dian Luka e soprattutto nel finale riesce a trovare il vantaggio firmato da Podda, ottava rete in campionato..

Nella ripresa Timm decisivo dopo pochi secondi ad evitare il pareggio, prima del grande numero e gol di Turmena: il brasiliano ruba palla e va via in contropiede, dopo aver saltato Perez deposita in rete materializzando il più due per i rossazzurri. Gestione ottima della gara di Carmelo Musumeci e compagni, ma con un giallo pesante per Dian Luka che salterà la gara casalinga contro Napoli, brutta botta invece per Turmena che esce dolorante abbandonando la partita. Timm al minuto tre esalta i riflessi evitando la rete avversaria, mentre il possesso palla dominante della formazione di Juanra dimostra sicurezza e forza, confermata dalla quarta rete, ancora con Dian Luka, doppietta personale, con il piede giusto al punto giusto a mettere il punto esclamativo sulla partita a dieci minuti dalla fine del match. La cinquina - doppietta anche per Podda - è anche il risultato di un contropiede perfetto. A tre dalla fine la seconda rete dei padroni di casa che riescono a battere il muro Timm. Nella baraonda finale Active Network prova la carta del power play, Salamone a porta sguarnita segna la sesta rete per i rossazzurri e Dian Luka invece si porta il pallone a casa con la tripletta personale (2-7).

Per la Meta Catania seconda vittoria in campo esterno e ottava in campionato, soprattutto raggiunta quota 29 punti in classifica. Vittoria pesante e di grande spessore che rilancia ancora le ambizioni dei rossazzurri con all'orizzonte la super sfida di mercoledì al PalaCatania contro Napoli per un appuntamento da non perdere.

Di seguito il tabellino della gara

ACTIVE NETWORK-META CATANIA 2-7 (1-2 p.t.)

ACTIVE NETWORK: Perez, Davì, Caverzan, Oitomeia, Poletto, Braconcini, Romano, Lepadatu, Curri, Berti, Scigliano, Lamedica All. Monsignori

META CATANIA: Timm, Dian Luka, Turmena, Musumeci, Anderson, Manservigi, Podda, Silvestri, Salamone, Musumeci, Bocao, Di Conto. All. Juanra

MARCATORI: 9'27'' p.t. Curri (A), 14'45'' Dian Luka (M), 16'30'' Podda (M), 1'56'' s.t. Turmena (M), 10'35 Dian Luka (M), 17'13 Podda (M), 18' Salamone (M), 19'10 Dian Luka (M)

AMMONITI: Perez (A), Poletto (A), Dian Luka (M)

ARBITRI: Fabrizio Andolfo (Ercolano), Fabio Maria Malandra (Avezzano) CRONO: Marco Moro (Latina)