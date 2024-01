Serie C, Lorenzini saluta il Catania: va al Novara

Il Catania ha reso noto di aver ceduto a titolo definitivo al Novara FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Lorenzini. "Al difensore, che con il nostro club ha conquistato la promozione in Serie C - si legge in una nota della società rossazzurra - e ha sommato complessivamente 47 presenze, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali".