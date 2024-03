Dramma Catania, sconfitta a Torre del Greco: reale l'incubo playout

Una domenica drammatica per il Catania sul campo della Turris. Nello scontro diretto per la salvezza, in particolare per uscire dalla zona playout e tenere vivi i giochi, i rossazzurri perdono clamorosamente incassando un 2-1 che accorcia la classifica. Adesso la zona playout dista soltanto 3 punti. Incassata la quattordicesima sconfitta stagionale. Primo tempo da incubo con la doppietta di uno scatenato Jallow che mette il sigillo alla contesa. Secondo tempo in cui i giochi si riaprono dopo l'espulsione di Cocetta e il gol di Cianci, ma non basta ai ragazzi di Zeoli per raddrizzare il risultato.

La sfida si mette in discesa per i padroni di casa già nel primo tempo. La squadra di Menichini, schierata con un vivace 3-4-1-2, dopo una prima fase di studio prende il controllo delle operazioni. Gli etnei al 19' perdono Marsura che ha accusato un malore, in campo c'è Cicerelli al suo posto. Alla ripresa del gioco la Turris insiste e trova il vantaggio al 22' con Jallow che raccoglie magistralmente l'assist dalla trequarti di Scaccabarozzi e scarica in porta superando Furlan: nella circostanza copertura errata di Kontek. Poco dopo ci provano gli ospiti con Cicerelli che tira, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Il match prosegue a fiammate, il Catania è molto disordinato e non riesce a tirare con una certa pericolosità. Proprio Jallow è l'uomo in più della Turris e al 43' riesce a firmare il raddoppio. Franco crossa in area di rigore, dove si accende una mischia furibonda, la risolve proprio l'attaccante che fa esplodere di gioia il proprio pubblico sugli spalti dello stadio Amerigo Liguori. Nel finale di frazione potrebbe arrivare anche la tripletta per la punta della squadra corallina, però a porta vuota ci pensano i difensori catanesi a sventare il pericolo. Quattro minuti di recupero prima del duplice fischio dell'arbitro.

La ripresa all'insegna dei cambi e del tentativo dei rossazzurri di riaprire il match. Episodio importante al 56' quando Cocetta, ammonito pochi attimi prima, commette un fallo ingenuo su Cianci rimediando il secondo cartellino e di conseguenza l'espulsione. Proprio Cianci riesce a creare qualche grattacapo alla Turris ma la mira non è precisa in un paio di circostanze. Padroni di casa meno pungenti rispetto ai primi 45 minuti, e anche in inferiorità numerica. Chiamati a dare dinamismo al Catania sia Peralta che Chiarella, inseriti da Zeoli per provare a dare una scossa al gruppo. Soprattutto il primo ha tanta voglia di affermarsi e aiutare i compagni nella difficile missione di pervenire al pareggio. Dal canto suo Menichini aveva optato per gli ingressi di Panelli, Casarini e De Felice. L'espulsione pesa parecchio nell'economia della partita che si riapre al 72', quando Peralta pennella dalla corsia esterna per Cianci che di testa non perdona Marcone accorciando le distanze. Animi accesi, come dimostrano le ammonizioni ravvicinate di Celli e Quaini per fallo e proteste, mentre la Turris cerca di uscire fuori dal guscio dopo molti minuti di sofferenza. Anche tatticamente viene applicata una vera rivoluzione, tanto da una parte quanto dall'altro e gli schemi col passare dei minuti saltano completamente. Il Catania è pericoloso in un paio di circostanze con Cicerelli. Tanti palloni in mezzo nell'area di rigore, ma fa buona guardia la squadra di Torre del Greco. Finale al cardiopalma con tanti tentativi degli etnei, ispirati soprattutto da Peralta, Cianci e Cicerelli ma la rete non arriva. Dopo sei minuti di extratime il triplice fischio finale: Turris 2-1 Catania.

TURRIS-CATANIA 2-1 22' e 43' Jallow 72' CIanci

TURRIS (3-4-1-2): Marcone 6; Maestrelli 6, Cocetta 5.5, Esempio 6; Saccani 6.5, Scaccabarozzi 7, Franco 6.5, Contessa 6.5; D’Auria 6 (59' Panelli 6); Jallow 7.5 (70' De Felice 6), Maniero 6 (66' Casarini 6). A disp.: Iuliano, Pagno, Serpe, Nicolao, Onda, Ricci, Cum, D’Alessio, Siega, De Felice, Giannone, Pavone, Nocerino. All.: Menichini 6.5

CATANIA (4-3-3): Furlan 5; Bouah 5 (68' Chiarella 6), Castellini 5, Kontek 4.5, Celli 4; Zammarini 5, Quaini 5 (77' Ndoj 5), Welbeck 5 (46' Cianci 6.5); Chiricó 4.5 (46' Peralta 6), Di Carmine 4, Marsura 5.5 (19′ Cicerelli 5.5). A disp.: Albertoni, Donato, Curado, Rapisarda, Haveri, Costantino. All.: Zeoli 5

ARBITRO: Andrea Zanotti (Rimini)

Assistenti: Franco Iacovacci (Latina) e Glauco Zanellati (Seregno)

Quarto ufficiale: Gabriele Scatena (Avezzano)

AMMONITI: Esempio, Cianci, Cocetta, Celli, Quaini

ESPULSI: Cocetta al 56' per doppia ammonizione

NOTE

Angoli: 4-5

Recupero 4'

Un minuto di raccoglimento in ricordo di Joe Barone