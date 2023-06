Takayuki Morimoto e il ritorno in Sicilia

Torna in Sicilia l'attaccante Takayuki Morimoto, ex giocatore del Catania. Il classe '88, che ha vestito la maglia del Taichung Futuro nella sua ultima esperienza calcistica, vuole tornare a far parlare di sé in Italia. Il giapponese ha raggiunto l'intesa con l'Akragas in Serie D. Dunque se l'atleta supererà le visite mediche sarà tesserato, sarebbe un ritorno nell'isola che i tifosi catanesi saluterebbero bene, per avere l'opportunità di rivedere da vicino l'attaccante nipponico che ha fatto le fortune dei rossazzurri in Serie A, mentre i supporters agrigentini si augurano tanti goal nella stagione che verrà.