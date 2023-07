Volley femminile. La Cosedil Zafferana rinuncia alla B1: “Mancano soldi e impianto”

La Pallavolo Zafferana comunica di non aver adempiuto all’iscrizione della prima squadra al Campionato Nazionale di Serie B1 femminile, conquistato sul campo nella stagione appena conclusa con la vittoria del Campionato di Serie B2, girone M. Le insufficienti risorse finanziarie, in particolare da parte del Title Sponsor (poi ritiratosi dal progetto sportivo) e l’indisponibilità dell’impianto di gioco a Zafferana per i noti ritardi nel completamento dello stesso, hanno di fatto orientato la dirigenza etnea a gettare la spugna e abbandonare i sogni di partecipare alla terza serie nazionale per la prima volta nella storia della Società.

Il Presidente Danilo Lizzio commenta così la scelta societaria: “Abbandonare la scena in questo modo lascia in tutti noi una grande amarezza. Se c’era una squadra che doveva disputare il Campionato di Serie B1 femminile in tutta la provincia di Catania quella doveva essere la Pallavolo Zafferana per l’eccellente percorso fatto negli ultimi anni e per aver meritatamente conquistato sul campo la Serie B1. Purtroppo le risorse finanziarie necessarie si sono rivelate ben presto insufficienti e incapaci di assicurare un campionato tranquillo, ma allo stesso tempo ambizioso per la buona base tecnica di partenza. Per quanto mi riguarda, sono fiero di aver condotto la mia Società a traguardi impensabili per Zafferana e per l’intera provincia etnea. Proprio per voler continuare a fare le cose nella maniera migliore possibile, mancandone però i presupposti di base, abbiamo ritenuto doveroso fermarci. Un ultimo appello lo voglio rivolgere ai miei amministratori locali: indipendentemente da come è andata a finire, non posso non dire che Zafferana si è fatta trovare impreparata perché l’impianto non avrebbe potuto ospitare il primo campionato di terza serie nazionale per il ritardo e l’incompletezza dei lavori necessari. Siamo uno dei pochi paesi etnei senza un palazzetto idoneo, nonostante la mia Società, da oltre trent’anni ha portato il nome del Paese sempre più in alto, conquistando risultati (forse) fin troppo ambiziosi”.