Nel Parco dell’Etna manca la neve: annullata la tappa di Snow Volley a Linguaglossa

La seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di Snow Volley, in programma domenica 25 febbraio a Linguaglossa, è stata annullata a causa della mancanza di neve nel Parco dell’Etna, che impedisce di fatto l’allestimento dei campi da gioco. La stagione 2024, iniziata lo scorso 4 febbraio con la prima tappa di Lorica, ripartirà quindi da Sestola (Modena) quando i migliori interpreti della disciplina sulla neve si ritroveranno il 10 marzo all’interno del comprensorio sciistico del Cimone.

Plan de Corones (Bolzano), invece, ospiterà l’atto conclusivo del circuito tricolore. Nella nota località dell’Alto Adige si disputeranno le finali che assegneranno i titoli assoluti femminili e maschili nella categoria 3x3 e quelli giovanili Under 18. Si comincerà il 12 aprile con le finali scudetto Under 18 che si concluderanno il giorno seguente. Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 aprile, invece, si disputeranno le finali femminili e maschili del Campionato Assoluto.

Qual è il regolamento dello Snow Volley? A ogni tappa di questo Campionato Italiano si possono iscrivere non più di 12 squadre, fatta eccezione per la tappa finale che ne prevede invece 16. In casi particolari questi numeri possono essere aumentati a discrezione del supervisore. La formula viene decisa dallo stesso supervisore, normalmente però gli incontri si svolgono al meglio di 2 set su 3 complessivi, con 15 punti come soglia massima da raggiungere e uno scarto di due lunghezze.