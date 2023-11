La Saturnia tiene testa ad un grande avversario: Lube vince 3-0

Che la sfida non sarebbe stata facile era chiaro per tutti, ma nella quinta giornata del Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24, quella che ha visto i biancoblu di Farmitalia Saturnia scontrarsi contro Cucine Lube Civitanova e perdere 3-0 (25-22, 25-19, 25-16), si è vista in campo una matricola che ha dato grande filo da torcere ad una delle prime della classe.

Da un lato della rete Buchegger, Orduna, Tondo, Masulovic , Basic, Randazzo, Cavaccini dall’altro Lagumdzija, Nikolov, Anzani, Chinenyeze, De Cecco, ZaytsevBuchegger.

Nei primi due set Orduna e compagni danno il tutto per tutto, giocandosela a testa alta nonostante l’assenza di Manavi (la cui rottura del crociato del ginocchio sinistro sembrerebbe essere stata scongiurata nel pomeriggio dal risultato della risonanza magnetica). Nelle prime due frazioni di gioco i biancoblu rimangono punto a punto per la gran parte del tempo, nella terza riescono a portarsi avanti anche di quattro punti, per poi cedere di schianto.

“Non era una partita facile e lo sapevamo - commenta Piero D’Angelo, consigliere delegato all’area tecnica - ma per due set possiamo dire di avere giocato alla pari, ci è mancata quella lucidità e quella cattiveria che nei momenti importanti avrebbe fatto la differenza. Nel terzo set abbiamo ceduto di schianto. Bisogna migliorare la fase di break, perché difendiamo tanti palloni, ma non riusciamo a trasformarne altrettanti. Domenica a Catania dovremo giocare contro un’altra squadra ostica e dovremo farlo liberi da ogni pensiero esaltandoci per il calore del nostro pubblico”.

Domenica 19 novembre si torna in campo al PalaCatania per la sesta giornata di campionato che vedrà i biancoblu impegnati contro Allianz Milano, per la sfida attesa al palazzetto di corso indipendenza per le ore 18:00.

IL MATCH

Buccheger mette a segno il primo punto sul campo della Lube conquistando un mani out sul muro di Ivan Zaysef (1-1). E sono sempre le mani di Zaysef a cedere sull’ace di Masulovic (1-2). Lube va avanti e sull’8-5 time Cezar Silva chiama il time out. Al rientro arriva una diagonale strettissima di Basic da posto 4 (8-6). La Lube rimane in vantaggio. Randazzo va mani e out (11-8). Prima un ace di Buchegger(13-12) e poi Randazzo mette pressione sulla palla e Catania raggiunge la parità (13-13), è Blengini a questo punto a chiamare il time out. Lube avanti (17-14), il muro di Masulovic su Anzani è vincente (19-17). Buchegger rimanda subito la palla al mittente (19-19) ed arriva il secondo time out della Lube. Il muro di Zaysev a Basic segna di nuovo + 3 (22-19). Masulovic lungolinea vincente (22-20). Non molla Catania. Set ball Chinenyeze (21-24). L'attacco di Buchegger richiede l'esito del videocheck che mostra che è sulla linea (22-24). A segno Chinenyeze (25-22).

Nella seconda frazione di gioco la formazione biancoblu è rimaneggiata con Elia Bossi al centro al posto di Tondo. Il set è un’altalena di emozioni e le due formazioni si fronteggiano in un lungo punto a punto. Tiene bene in ricezione Farmitalia con Orduna che impegna tutte le sue pedine. Un attacco in pipe di Randazzo (3-3) e ancora Bossi riceve e permette a Basic di attaccare (7-7). Poi la Lube sembra andare avanti, da posto quattro Nikolov in diagonale (11-9), Silva chiama il time out. Orduna chiama l'attacco di Buchegger che gioca sulle mani di Anzani e va a segno (12-11). Nikolov trova il semaforo rosso a muro di Bossi (13-12). Buchegger mani out sulle mani di Anzani ed è di nuovo pari (13-13). La Lube riparte in fuga (19-17), Silva chiama il time out, ma i padroni di casa sono più organizzati (25-19).

Catania apre il terzo set con gli errori della Lube e va avanti (0-3), la saga la interrompe Nikolov (1-3). Il muro di Masulovic aumenta il divario (1-5) e Blengini chiama il time out. Ace di Santi Orduna (4-7). Basic va a segno armato da Orduna (7-10). Il muro di Bottolo su Buchegger segna la parità (11-11) e poi il sorpasso della Lube con Chinenyeze (12-11). Con l’ace di Anzani la Lube capovolge il set (14-11). A questo punto Saturnia stenta a rimanere in scia. Esce Basic entra Zappoli (16-12). Attacca Nikolov che prende mani out su Buchegger (19-14). Randazzo conquista un mani out (24-16), ma la Lube è implacabile (25-16).

TABELLINO

Cucine Lube Civitanova - Farmitalia Catania 3-0 (25-22, 25-19, 25-16)

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 2, Zaytsev 6, Chinenyeze 10, Lagumdzija 15, Nikolov 11, Anzani 4, Bisotto (L), Motzo 1, Balaso (L), Bottolo 4. N.E. Thelle, Diamantini, Larizza, Yant Herrera. All. Blengini.

Farmitalia Catania: Orduna 2, Basic 8, Masulovic 6, Buchegger 10, Randazzo 10, Tondo 1, Pierri (L), Cavaccini (L), Guarienti Zappoli 0, Frumuselu 0, Baldi 0, Bossi 1. N.E. Santambrogio. All. Douglas Silva.

ARBITRI: Carcione, Brancati.

NOTE - durata set: 29', 26', 24'; tot: 79'.