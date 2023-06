Discarica in via Anfuso, tra i rifiuti anche una bombola ospedaliera

Da anni i residenti di via Anfuso, ad Ognina, lamentano la presenza di grossi cumuli di immondizia a bordo strada e lungo il perimetro di alcuni terreni in stato di abbandono, i cui proprietari non si sono premurati di intervenire. Presentati diversi esposti al Comune ed ai consiglieri di municipalità che si sono susseguiti nei vari mandati, senza mai trovare una soluzione in grado di fermare il degrado. Da anni non funziona la pubblica illuminazione: le uniche luci in strada sono quelle di un parcheggio. E con il caldo si ripropone anche il problema incendi, che nel 2019 hanno rischiato di provocare ingenti danni alle attività private, alle abitazioni ed alle tre scuole presenti in questa vasta area, divenuta zona-franca per gli incivili. Ogni giorgno c'è chi abbandona di tutto. Tra i "nuovi arrivi" una grossa bombola di gas, simile a quelle in uso in ambienti ospedalieri.