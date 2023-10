Dentro il blitz a San Berillo Vecchio, Trantino: "L'illegalità non ha campo libero" | Video

E' in corso dall'alba un'operazione interforze per bonificare il quadrilatero di San Berillo Vecchio compreso tra le vie Buda, Delle Finanze, Pistone e Carro. Smantellato il bazar abusivo che era stato segnalato nelle scorse settimane e sgomberate diverse abitazioni occupate. Le forze dell'ordine hanno trovato droga, scarpe contraffatte, conigli, galline ed una enorme quantità di rifiuti. La Gema sta operando con dei mezzi meccanici per portare via il materiale di risulta