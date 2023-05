Enrico Trantino, prime parole da (quasi) Sindaco: "Mie priorità Pnrr, sicurezza, rifiuti" | Video

"C'è un oroglogio che corre velocissimo. Non possiamo permetterci di perdere neanche un euro e già da domani stesso, inconterò i dirigenti cui è stato affidato il compito di gestire i fondi del Pnrr per verificare a che punto siamo". Queste le prime parole di Enrico Trantino, ormai ad un passo (puramente formale) dalla proclamazione a primo cittadino di Catania, dopo un abbraccio liberatorio con la moglie, i figli ed i membri più stretti dello staff. "Non mancano le urgenze. Bisognerà - spiega - costruire la squadra di Governo, parlare con le ditte che si occupano della raccolta dei rifiuti per capire cosa non va e come intervenire. C'è il tema della sicurezza, per cui chiederò, nella nuova veste, l'invio di militari per risolvere o attenuare il problema dell'insicurezza in città".

In foto, l'abbraccio liberatorio con la moglie

Per quanto riguarda l'ipotesi di una vice sindacatura riservata alla Lega, Trantino si affida all'evidenza matematica. "Non ho alcuna difficoltà a dire che dipenderà dai numeri, toccherà al partito che avrà espresso il migliore risultato". E sul comizio finale con la Premier Giorgia Meloni ed i big del centrodestra, rivendica la decisione di tornare in piazza. "E' stata una mia scelta - evidenzia dopo aver cercato nel suo cellulare una vecchia foto degli anni '70 scattata in piazza Università durante un comizio - perchè avevamo bisogno di ristabilire un rapporto con la gente comune e non chiuderci nei cinema, nei teatri, in ambienti più ovattati".