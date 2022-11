Covid, nuove regole in arrivo: cosa cambia per gli asintomatici

Cambia la situazione Covid e cambiano anche le regole. Il governo Meloni sta per introdurre delle nuove indicazioni sulla gestione dei contagi, che verranno introdotte tramite un'ordinanza ancora in fase di lavorazione. Alcune novità, riguardanti soprattutto gli asintomatici e le persone con sintomi molto lievi, sono state anticipate dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante la trasmissione "Porta a Porta" in onda su Rai 1: "Dopo 4 o 5 giorni i pazienti asintomatici positivi al Covid possono rientrare alla loro attività normale. E anche chi ha una sintomatologia lieve potrà rientrare prima, considerando però almeno 24 ore di assenza di febbre, magari con qualche precauzione come la mascherina per proteggere i fragili". Un cambiamento che potrebbe anche prevedere l'addio al tampone di fine quarantena, almeno per i pazienti che non mostrano febbre e altri sintomi tipici del Covid.

L'inizio di una fase con meno obblighi e maggiori responsabilità per i cittadini, che non esclude le giuste accortezze, come sottolineato anche da Schillaci: "Siamo in una fase endemica del Covid, dobbiamo avere le stesse accortezze che avevamo prima per l’influenza” per tornare alla normalità. Quando si stava male, con l’influenza, si restava a casa. Appena i sintomi finivano, si rientrava a lavoro. Oggi siamo ancora più responsabilizzati in questo - sottolinea - con l’uso della mascherina quando siamo con le persone più fragili. In questo modo possiamo tornare alla tanta auspicata normalità". Il ministro della Salute ha anche parlato delle multe ai no vax: "Gli unici due Stati che hanno messo multe ai non vaccinati e le hanno revocate sono Austria e Grecia". In Italia "per ora sono rimaste, vediamo se ci saranno provvedimenti in tal senso da parte del Parlamento".

