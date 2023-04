Cronoscalata Linguaglossa Piano Provenzana, si parte con Fazzino miglior tempo

Entra nel vivo la 3^ edizione della Cronoscalata Linguaglossa - Piano Provenzana Etna - Nord Trofeo Ciccio Giuffrida, organizzata dall’Asd Passione & Sport, in collaborazione con il Comune di Linguaglossa e l’Aci Sport. La gara, valevole per il Trofeo Velocità della Montagna Sud, per il Campionato italiano bicilindriche, per il Campionato siciliano velocità auto moderne, per il Campionato siciliano velocità auto storiche e per il secondo Trofeo dell’Etna, si corre su due manches, lungo la Strada Mareneve, in un percorso di poco più di 8 km, che si snoda lungo il versante nord etneo. Un tracciato unico al mondo, inserito, con i suoi panorami mozzafiato, all’interno del Parco dell’Etna. L’evento è trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di Naxos Proracing, a partire dalle ore 9, in collaborazione con Giesse produzioni.