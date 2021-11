Super Green Pass in zona bianca, gialla o arancione: la lista delle attività off-limits, cosa cambierà col nuovo decreto

Questione di giorni e sarà introdotto in Italia il Super Green Pass o Green Pass rinforzato o a due velocità: una certificazione verde valida 9 mesi (e non più 12) riservata a chi fa la terza dose e differenziata per vaccinati (o guariti dal Covid) e non.

Super Green Pass o Green Pass rinforzato

Le trattative tra i presidenti di Regione e il governo porteranno a escludere i non vaccinati praticamente da tutti i luoghi delle attività ricreative mentre i tamponi darebbero diritto al certificato ma solo per lavorare. Una decisione "forte", che sarà ben ponderata dall'esecutivo sin nei minimi dettagli e che non è stata ancora presa.

Il Super Green Pass per vaccinati e guariti dovrebbe riguardare secondo le ipotesi che circolano in queste ore tutte le attività sociali, ricreative, sportive: quindi ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema, teatri, musei, stadi, palazzetti, discoteche. Il risultato negativo di un tampone molecolare o antigenico sarà sempre sufficiene per poter accedere al proprio luogo di lavoro e a viaggiare sui mezzi a lunga percorrenza come aerei, traghetti, treni Incercity e ad Alta velocità. La lista esatta delle attività possibili con e senza Green Pass rinforzato sarà al centro del nuovo decreto in arrivo nei prossimi giorni e, c'è da scommetterci, sarà limata fino all'ultimo. Non è chiaro se per alcune attività all'aperto il governo e le Regioni abbiano in mente limitazioni.

E' circolata anche l'ipotesi di ridurre a 24 ore la durata dei tamponi antigenici. Servirebbe un parere del Comitato tecnico-scientifico, ma sarebbe una misura molto limitante per coloro che hanno scelto di non vaccinarsi e in tal modo dovrebbero andare in farmacia o in laboratorio ogni singolo giorno per avere il tampone valido anche solo per lavorare. Improbabile.

Cosa succede in zona bianca, gialla e arancione con il nuovo decreto

Il vero scoglio appare un altro, ed è il cardine intorno a cui ruoterà tutto il decreto Super Green Pass. Tra i presidenti di Regione ci sono due scuole di pensiero. C'è chi spinge per restrizioni per i non vaccinati in vigore a prescindere se una regione finisce in giallo o in arancione. C'è invece chi ritiene che le restrizioni debbano essere applicate solo in caso di aumento dei contagi.

Arno Kompatscher, presidente della Provincia autonoma di Bolzano, chiede che il Super Green Pass sia introdotto già dalla zona bianca. Altri, come Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia, dalla zona gialla o arancione, per evitare ripercussioni economiche troppo marcate già nelle prossime settimane. Ma anche così, come far dialogare il sistema dell'Italia a colori con il Super Green Pass? I dubbi sono davvero tanti. esempio: in zona gialla i ristoranti possono restare aperti ma il limite è di 4 persone per tavolo. In questo caso, fa sapere un presidente di Regione secondo quanto trapela, la soluzione immaginata è il via libera alle tavolate come se si fosse in zona bianca per i vaccinati e i guariti e il limite di 4 persone per tavolo solo per chi non è vaccinato. Possibile? Per i gestori dei locali la confusione sembra dietro l'angolo. Ma per il resto? Al cinema in zona gialla è prevista la riduzione della capienza al 50%? In questo caso la capienza rimarrebbe piena probabilmente, ma solo con Super Green Pass. E le discoteche? In zona gialla dovrebbero chiudere del tutto: il nuovo certiticato dovrebbe permettere di farle restare aperte ma solo per chi è vaccinato o è guarito dal Covid.

Fonte: Today.it