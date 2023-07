Incendi, la solidarietà di Zucchero "Sugar" Fornaciari ai siciliani

Zucchero "Sugar" Formaciari, che da questa sera, giovedì 27 luglio, fino a domenica 30 luglio sarà in Sicilia per quattro concerti sold out del suo “World Wild Tour”, esprime attraverso i suoi account social la sua vicinanza al territorio e agli abitanti della Sicilia colpiti in questi giorni da numerosi incendi: «Sono arrivato in Sicilia e sarò qui i prossimi giorni per quattro concerti in due location storiche e meravigliose. Non vedevo l’ora di tornare a suonare qui e sono molto contento, ma il mio pensiero va a tutti i siciliani che in questo momento sono alle prese con i disagi provocati dagli incendi che stanno devastando il territorio, sperando che tutto possa risolversi al più presto. Lots of love, coraggio e aiuto. Zucchero». Al seguente link l’Instagram story pubblicata sull’account social ufficiale di Zucchero @zuccherosugar