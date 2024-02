Al Csr di Viagrande la presentazione del libro di Pietro Banna, medico impegnato al fianco dei disabili

Sabato 17 febbraio, alle 10 nella sala conferenze del Consorzio siciliano di riabilitazione di Viagrande (Via Dietro Serra, 8/B), si terrà la presentazione del libro “Nel mondo di Marco e Agata – Breve racconto dell’impegno di un giovane medico tra le persone con disabilità”. Si tratta della nuova opera letteraria di Pietro Banna, medico ospedaliero e attualmente consulente presso il centro di riabilitazione di Viagrande.

Un testo straordinario con cui l'autore vuole far conoscere alla gente comune, con un linguaggio semplice e diretto, la vita delle persone con disabilità grave, le loro difficoltà motorie e comunicative, la loro autoironia e la loro assoluta mancanza di ipocrisia e malizia. Il libro parte dall'esperienza professionale dell'autore. Banna nella sua carriera ha prestato servizio nell’unità di medicina del Policlinico di Catania e ha dedicato molti anni alla cura dei pazienti colpiti da ictus.

Da tempo si dedica alle persone con disabilità e, a partire da queste esperienze, in “Nel mondo di Marco e Agata” descrive la grande esperienza umana acquisita al fianco delle persone fragili sfruttando il punto di vista del giovane medico protagonista del racconto, che farà tesoro di questo vissuto per tutta la vita. Una chicca da non perdere: nel libro di Banna sono inserite delle meravigliose poesie di Gabriele Poli, giovane poeta assistito al CSR di Viagrande. Alla presentazione parteciperanno il presidente CSR Sergio Lo Trovato, il direttore sanitario del CSR Egidio Recupero e l'autore Pietro Banna. Modera la giornalista Valeria Maglia.

“Nel mondo di Marco e Agata” è edito da Alma Editore e realizzato con il supporto di CSR, Lions club Catania Alcantara, Catania riviera dello Ionio, Catania Ovest, Catania Brancati, Acireale, Distretto Lions 108YB.