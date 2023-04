Sinfonica, al Bellini la Leningradskaia di Šostakovič: musica contro la guerra (VIDEO)

Due appuntamenti con la Settima di Dmitrij Dmitrievi? Šostakovi?, per la stagione sinfonica del Teatro Massimo Bellini. Ieri primo appuntamento oggi, alle 17,30 il secondo e ultimo. A concertare e dirigere l’esecuzione catanese della famosa partitura è stato ieri sera il maestro tedesco Eckehard Stier.

Stier, nato e cresciuto a Dresda, è stato direttore principale dell’Auckland Philharmonia Orchestra dal 2009 al 2015 ed è inoltre apparso sul podio di molte prestigiose formazioni orchestrali.

Per il profondo monito di cui è pervasa, è stato scritto che Leningradskaia sta alla musica come Guernica di Picasso alla pittura. La settima fu scritta durante l’assedio più lungo e cruento della storia, quello di Leningrado. L'assedio fu invero una prova durissima per San Pietroburgo, che all’epoca era stata ribattezzata – e lo rimarrà per un lungo periodo – con il nome del dittatore sovietico Lenin.

Šostakovi? iniziò la creazione nel luglio 1941, quando l’assedio – destinato a protrarsi per quasi 900 giorni – era in atto da oltre un anno e aveva decimato la cittadinanza.

Il compositore sovietico scrisse di getto, nel settembre del 1941, buona parte del lavoro, prima di essere evacuato con la famiglia a Mosca. Avrebbe però completato la partitura il 29 dicembre 1941 a Kujbyšev, dove era stato ulteriormente trasferito dal governo insieme ad altri insigni artisti, tra cui il regista Sergej Ejzenštein, il violinista David Ojstrach e il pianista Emil Gilels. La prima esecuzione avvenne lì il 5 marzo 1942 con i musicisti del Bolshoj, anch’essi evacuati e poi rientrati nella capitale per fare ascoltare la Settima ai moscoviti.

Teatro gremito e lunghi applausi per Stier e l'orchestra del Bellini. Tanti gli studenti e i giovani under 30 in sala, per i quali sono previste agevolazioni e sconti.