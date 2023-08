Terzo settore, Saturnia Volley diventa testimonial del Banco alimentare Sicilia

La Saturnia Volley per la stagione 2023/24 stringe una partnership dal valore sociale. Si tratta dell'accordo di collaborazione con il Banco Alimentare Sicilia ODV, una delle 21 sezioni che fanno parte della Rete Banco Alimentare e coordinate da una Fondazione che dal 1989 opera su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari e aiutare i più bisognosi.

Nei giorni scorsi il presidente del Banco Alimentare Sicilia, Pietro Maugeri, insieme al direttore Domenico Messina, hanno aperto le porte del Banco Alimentare alla Saturnia per raccontare al presidente Luigi Pulvirenti e al vice Santino Scirè, che siede anche nel Consiglio del Banco Alimentare, le attività portate avanti tutti i giorni e che presto vedranno coinvolti anche i membri della società e i giocatori, con occasioni congiunte a favore del territorio.

"È stato semplice scegliere di mettere a disposizione il palcoscenico della SuperLega ad una realtà che con il suo lavoro fa così tanto per il territorio. - ha spiegato Pulvirenti - Siamo riusciti a mettere su questo progetto grazie all'entusiasmo di aziende private della nostra terra che hanno deciso di sostenerci in questa avventura. Ecco, adesso è arrivato il nostro momento di restituire al territorio qualcosa e lo faremo attivamente grazie a una collaborazione nella quale crediamo tanto. Entrare nel magazzino del Banco e scoprire come avviene tutto il processo di recupero e consegna degli alimenti, è stato qualcosa di inaspettato, emozionante. Diventiamo dunque testimonial del Banco Alimentare e la squadra tutta scenderà in campo a sostegno delle iniziative del Banco.

“Quello che stiamo costruendo con Saturnia Volley - spiega Pietro Maugeri, presidente del Banco Alimentare della Sicilia ODV - è un bellissimo percorso di condivisione nel quale sport e solidarietà diventano terreno comune da cui partire per generare benessere collettivo. Lo sport è da sempre uno strumento di inclusione che dà l’opportunità a tanti giovani e tante persone di percorrere una strada nuova. Al contempo, soprattutto in Sicilia, servono azioni che sensibilizzano al bene comune, invitando le persone a scendere in campo per sostenere la lotta alla povertà e allo spreco alimentare."