Palagonia, disposti i domiciliari per il 23enne che ha ucciso lo zio durante una lite

Il gip di Caltagirone ha convalidato l’arresto di Vincenzo Buscemi, il 23enne Vincenzo Buscemi accusato di aver ucciso con due colpi di pistola, a Palagonia, lo zio Giuseppe Buscemi, di 43 anni. Il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Tigano ha accolto la richiesta del legale dell’indagato, l’avvocato Vincenza Pirracchio, emettendo un’ordinanza cautelare che dispone gli arresti domiciliari. Durante l'interrogatorio per la convalida del fermo, il difensore del ragazzo ha ribadito la tesi della legittima difesa. L'uomo che ha perso la vita avrebbe estratto la pistola, di provenienza furtiva, al culmine di una lite cui hanno assistito anche altri familiari. Il nipote, secondo la tesi del difensore, avrebbe strappato l'arma dalle sue mani, esplodendo due colpi per difendersi durante la colluttazione.