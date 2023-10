Straniero violento lancia bottiglie in piazza Bellini e aggredisce i poliziotti che tentano di identificarlo

Durante un servizio di controllo tra le zone della movida, gli agenti sono stati avvicinati da una dipendente di uno dei numerosi locali che insistono nella piazza, che riferiva di avere avuto dei problemi con uno straniero molesto, che aveva lanciato alcune bottiglie di vetro in direzione degli avventori, sebbene in quel momento apparisse tranquillo. Quando gli agenti si sono avvicinati per identificarlo, senza nessuna ragione ha iniziato a inveire con veemenza contro di loro, minacciandoli e brandendo un casco contro di loro. Gli operatori a quel punto hanno cercato di bloccarlo, riuscendovi anche con il prezioso aiuto di alcuni cittadini presenti.

E' stato subito sottoposto a perquisizione e, nella tasca dei pantaloni è stato ritrovato e sequestrato un coltello da cucina. Dopo essere stato accompagnato dalla polizia scientifica è stato identificato come un cittadino etiope, con diversi precedenti per reati in materia di stupefacenti, per furto e reati contro la pubblica amministrazione. Durante la colluttazione due poliziotti hanno riportato delle lesioni giudicate guaribili in cinque e quattro giorni di prognosi. L'uomo violento è stato arrestato.