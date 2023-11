Lunghe code in circonvallazione e tangenziale, ma non ci sono incidenti: ecco perchè è tutto bloccato

Questa mattina tutte le principali vie d'accesso al capoluogo etneo sono congestionate ed in più punti della città si segnalano code interminabili. Tuttavia, come confermato dal Comando della polizia municipale, non ci sono attualmente degli incidenti stradali tali da poter giustificare una simile paralisi della circolazione stradale.

E' quindi verosimile ricercare la causa dei rallentamenti nella maggiore presenza di autoveicoli in circolazione, legata alla possibilità di piogge indicata dalla previsioni meteorologiche per oggi, mercoledì 8 novembre. Inoltre, in viale Odorico da Pordenone, si è registrato un tamponamento tra due auto, rimosse da un carrattrezzi. L'unico cantiere attivo sulle strade comunali è quello del potenziamento Enel in corso Italia, insieme ad alcuni restringimenti di corsia già presenti da tempo nei pressi del cantiere della metropolitana di Nesima. La situazione non è migliore nei paesi etnei: si segnalano rallentamenti anche a San Giovanni La Punta, Canalicchio, Gravina, Aci Castello, Cannizzaro.