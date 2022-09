Biancavilla, i volontari ripuliranno i boschi di contrada Marina

Una raccolta di rifiuti nel cuore del Parco dell’Etna per ripulire e sensibilizzare, curare e informare l’intera popolazione e le istituzioni, che con sempre meno risorse devono affrontare i molti problemi legati alla gestione del territorio. E’ l’iniziativa organizzata dall’associazione "Laudato sì" di Biancavilla. La raccolta avverrà dalle 8 e 30 alle 13 di domenica 18 settembre 2022 nei pressi del viale del Castagno, a nord della contrada “Marina”. Il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, si è messo a disposizione, attraverso l’azienda che gestisce la raccolta rifiuti nel comune, per il ritiro di quanto verrà raccolto e per la fornitura di sacchi e guanti.