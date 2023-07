Lungomare, controlli capillari nel weekend: sequestrati 40 chili di prodotti ittici, oltre 700 persone identificate

Lo scorso sabato una nuova operazione di controllo a largo raggio ha interessato il lungomare di viale Artale di Alagona, da piazza Europa fino a piazza Mancini Battaglia, per monitorare le zone calde della movida estiva. Tra gli obiettivi dell'ispezione ad "alto impatto" le aree interessate da sosta selvaggia, gli assembramenti di giovani fuori dai locali e il contrasto all'abusivismo commerciale. Una linea di intervento che, come rende noto la Prefettura "discende, tra l’altro, da precise direttive diramate dal Ministro dell’Interno, anche in occasione della sua partecipazione alla riunione Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltasi presso la Prefettura di Catania il 9 giugno scorso, e sulla base di specifiche strategie di intervento condivise in seno allo stesso Comitato, il 10 luglio scorso, alla presenza del Sindaco e del comandante della polizia locale, finalizzate ad intensificare le attività di controllo del territorio per garantire una presenza rafforzata e visibile delle forze di polizia". Ai controlli hanno preso parte numerosi equipaggi della polizia di Stato, della polizia stradale e del reparto prevenzione crimine, i carabinieri con il nucleo anti sofisticazione, la guardia di finanza ed un gran numero di componenti della polizia locale, settori viabilità e annona.

Le violazioni al codice della strada

Ed ancora: presenti polizia scientifica e reparto mobile della questura oltre che Asp e guardia costiera per il controllo degli esercizi commerciali di somministrazione e vendita dei prodotti ittici. Oltre cento operatori sono stati dislocati nella zona di piazza Europa e porto Rossi, a San Giovanni li cuti, a piazza Nettuno, sulle attigue vie del Rotolo e De Gasperi ed a piazza Mancini Battaglia. Complessivamente sono state controllate 321 persone e 78 auto e moto, ai cui conducenti sono state contestate 53 violazioni del codice della strada per divieto di sosta, mancato uso del casco, mancanza di copertura assicurativa e guida senza patente. Ed ancora: 23 i locali ispezionati, tra i quali noti e frequentati esercizi di ristorazione, bar e pasticcerie, contestando complessivamente 8 violazioni, di cui 7 di natura amministrativa. Tra queste, 3 per mancanza di tracciabilità degli alimenti e 4 per occupazione abusiva di suolo pubblico, con sanzioni per complessivi 8.768 euro.

Sequestrati 40 chili di prodotti ittici

Il titolare di uno dei locali passati al setaccio è stato denunciato per frode in commercio. Sono stati sequestrati 40 chili di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione. In piazza Nettuno, sono state ispezionate 15 attività di giostre e luna park, ad 8 delle quali saranno contestate specifiche violazioni dal personale della divisione di polizia amministrativa. Durante i controlli sono state eseguite anche delle perquisizioni personali ed ai veicoli, che, in due casi, hanno permesso di sequestrare modici quantitativi di marijuana per uso personale. I controlli hanno riguardato anche alcuni soggetti sottoposti alla sorveglianza speciale e delle persone destinatarie di misure alternative alla detenzione, prevenzione e sicurezza. In totale sono stati 453 i soggetti identificati e 9 di questi, non trovati nella loro abitazione, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Sette persone sottoposte agli arresti domiciliari dovranno rispondere dell'accusa di evasione, mentre due sorvegliati speciali sono stati denunciati per inosservanza dell’obbligo di permanere al domicilio dopo le 22.