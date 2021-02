Etna, l'Ingv: "Attività esplosiva spettacolare ma già conclusa"

Un'eruzione spettacolare con una densa nube che ha ricoperto la provincia etnea e una pioggia di cenere e pietre. E' questo lo spettacolo offerto dall'Etna che però, secondo gli esperti, è già finito. Infatti - come dichiarato all'Ansa - dall'Ingv fanno sapere che le fontane di lava si sono esaurite nel giro di un'ora e che l'attività esplosiva dal cratere di Sud Est è conclusa. Restano ancora alimentate le due colate laviche che si dirigono verso la desertica Valle del Bove.

La Sac ha comunicato he, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e la contestuale ricaduta di cenere vulcanica, l'aeroporto di Catania è al momento chiuso. Cinque i voli, tra arrivi e partenze, previsti per oggi, cancellati o dirottati. Intanto arrivano le prime reazioni della politica. Il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo ha rivolto appello al governo regionale siciliano affinché si attivi per la dichiarazione di calamità naturale in favore dei comuni montani colpiti da cenere e lapilli.