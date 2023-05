Etna, tremore vulcanico in aumento: in corso eruzione

Non è ben chiaro cosa stia accadendo sull'Etna in questo momento. Dopo l'allerta rossa emanata dalla Protezione civile, seguita dalle polemiche degli operatori turistici per il divieto di superare i 2 mila metri di quota durante le escursioni (provvedimento poi revocato, in seguito ad un nuovo abbassamento dei valori nelle rilevazioni geofisiche), questa mattina, alle ore 5 e 20, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania ha rilevato una nuova "impennata" del tremore vulcanico. Si segnalano boati forti udibili ad Adrano e Biancavilla. Ma la copertura nuvolosa non permette di avere riscontri visivi o tramite le telecamere termiche, presenti anche nei pressi dell'area sommitale.

C'è un ragionevole margine di incertezza che spinge gli stessi vulcanologi a tenere un profilo basso. Anche la sorgente del tremore vulcanico e la localizzazione degli eventi infrasonici non risultano affidabili. A conti fatti, pare ci sia una buona probabilità che sia in corso un'attività di fontamanento, ma è impossibile averne conferma adesso (uno scenario quasi analogo si era verificato il 18 maggio).

Non si registra alcuna scossa di terremoto. Stamane spirano venti da nord e la simulazione delle ceneri vulcaniche indica, sulla traccia virtuale di ricaduta, il capoluogo etneo ed i paesi della fascia pedemontana posti a sud ovest. Una conferma che qualcosa stia effettivamente accadendo sulla cima dell'Etna arriva proprio dal cielo.

Poco dopo le 10 e 30, l' Ingv ha comunicato la ricaduta di cenere lavica ad Adrano. La Protezione civile ha emanato uno stato di allerta arancione (F2), invitando i sindaci dei comuni etnei ad attivare le procedure di prevenzione. Si segnala la caduta di lapilli sul versante montano di Nicolosi. Chiuso un settore aero: possibili disagi in aeroporto.