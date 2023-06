Da drammatico incidente a femminicidio: l'obiettivo era investire l'amica della moglie

L'uomo di 52 anni, Pietro Nasca, fermato dalla polizia a Catania per tentato omicidio della moglie e omicidio dell'amica, era già a processo per violenze. L'obiettivo dell'uomo sarebbe stato proprio l'amica della moglie, la 69enne Cetty De Bormida, in quanto considerata da Nasca "colpevole" di avere tentato di convincere la moglie a lasciarlo.

L'uomo in passato era stato denunciato anche per reati contro il patrimonio e anche già sottoposto, nel 2018, all'ammonizione da parte del Questore. La donna si era riavvicinata al marito. Secondo la ricostruzione della Procura.

Inizialmente sembrava un drammatico incidente stradale, poi è emerso che si trattava di un omicidio. Il 52enne, nella zona industriale di Catania, ha investito le donne, successivamente ha chiamato la polizia che non ha mai creduto all'ipotesi del semplice incidente. E' stato trovato nel luogo dell'incidente dove si è consegnato alla polizia per poi confessare.