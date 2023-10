Il clan Santapaola lucrava sui finanziamenti Covid: eseguite dieci misure cautelari

La polizia di Stato sta eseguendo 10 ordinanze di custodia di custodia cautelare emesse dal Gip di Catania, su richiesta della Procura etnea, a carico di alcuni soggetti ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata alle truffe ai danni dello Stato. Viene loro contestata anche l'aggravante di aver agito "al fine di agevolare l’affermazione sul territorio del clan Santapaola-Ercolano".

Nei confronti dei soggetti coinvolti (ci sarebbero anche numerosi altri beneficiari di indebiti finanziamenti erogati per fronteggiare l’emergenza Covid-19), il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, della somma di 380.100 euro, in quanto ritenuta il profitto dell’attività illecita. Dei 10 provvedimenti cautelari, 5 misure prevedono la custodia in carcere e 5 l'obbligo dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. Per la realizzazione dell’attività operativa sono stati impiegati oltre 100 uomini del servizio centrale operativo, della questura di Catania e del reparto prevenzione crimine.