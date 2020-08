Incidente autonomo sull'asse dei servizi, un ferito grave

E' accaduto oggi intorno alle 15: un'Opel Corsa, per cause da accertare, ha impattato violentemente contro il guard rail sull'asse dei servizi all'altezza dello svincolo di San Giuseppe La Rena. Il sinistro, autonomo, ha visto feriti i 4 occupanti del mezzo di cui uno grave e trasportato in codice rosso al Cannizzaro. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento Sud e personale medico del 118. Sono intervenuti anche gli agenti della oolizia locale e i carabinieri per i rilievi.

