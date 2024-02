Lavori sulla rete elettrica in via Cristoforo Colombo: traffico paralizzato

Caos questa mattina in via Cristoforo Colombo con la viabilità completamente paralizzata da lunghe code di auto e camion che partono dalla zona della Stazione. La circolazione è andata in tilt e si procede a passo d'uomo, come testimoniano le tante segnalazioni arrivate dagli utenti. Come era stato annunciato nella giornata di ieri dal Comune di Catania, i rallentamenti sull'arteria stradale sono causati da un improvviso guasto alla rete elettrica dell’alta tensione e alla indifferibile necessità per i tecnici di Terna Spa di intervenire urgentemente nei cavi interrati, a partire dalle ore 23 di ieri sera, il traffico veicolare sul tratto finale di via Cristoforo Colombo in direzione piazza Borsellino, è stato dirottato sulla via Domenico Tempio, che per un breve tratto potrà essere percorsa a doppio senso di marcia. La durata dei lavori prevista è di circa dieci ore.

E in effetti dalle prime ore della mattina, la viabilità ordinaria, soprattutto in piazza Borsellino, sta sopportando e cercando di smaltire e una enorme mole di traffico, con lunghi incolonnamenti e disagi. La zona è presidiata da pattuglie della polizia municipale che sono posizionate nei punti nevralgici e stanno cercando di deviare le auto.