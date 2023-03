Microdiscariche e auto vandalizzate nel IV Municipio: "Situazione fuori controllo"

Rifiuti speciali abbandonati per strada, raffica di vetri rotti e auto incendiate. L'emergenza è cronica e l'inciviltà dilaga. Nonostante i controlli gli episodi però proseguono, per buona pace del portafogli della vittima di turno che si ritrova l’auto depredata se non addirittura carbonizzata. Un film purtroppo già visto, un copione che si ripete in tutti i quadranti di Catania. Questa volta siamo nel quartiere Cibali, nel quarto municipio.

A denunciare gli ennesimi episodi di degrado che tormenta la Città è il consigliere del gruppo M5S, Giuseppe Ragusa che sollecita l'Amministrazione comunale a eseguire interventi immediati di bonifica e prevenzione: "Occorre necessariamente controllare le aree critiche come quella di via Rasà, angolo via Ammiraglio Toscano, con una serie di telecamere o con personale addetto alla sicurezza”. Un problema che danneggia non solo i residenti ma anche l’economia locale e il turismo. Puntualmente passano i mezzi della società che si occupa del prelievo dei rifiuti e in poche ore tornano a spuntare sacchi di spazzatura, sporco e degrado. Come spiegato da Ragusa, che ha raccolto le testimonianze degli abitanti della zona, ogni giorno si assiste all’abbandono di rifiuti speciali di fronte allo sguardo attonito ed incredulo dei turisti, che si trovano a dover camminare per le strade "dribblando" frigoriferi, eternit, lavatrici, mobili dismessi e tanto altro.

“Una situazione ingestibile, che è diventata inaccettabile – continua Ragusa, che rivolge un appello anche alla futura Amministrazione che si insidierà a Palazzo degli Elefanti dopo le elezioni in programma il 28 e 29 maggio - Auspico che questa sia l’ultima campagna elettorale di Catania in cui tra le priorità ci sono l’emergenza rifiuti e sicurezza, la cittadinanza ha bisogno di risposte chiare e soprattutto definitive”.