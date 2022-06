I colleghi di Martina Patti: "Ci mostrava la foto della bambina con orgoglio"

“Ci aveva mostrato anche la foto della bambina, con orgoglio, siamo sconvolti per questa notizia. Mai ci saremmo aspettati una cosa del genere, per noi era Martina, una collega del corso simpatica e tranquilla con cui capitava di mangiare anche insieme per la pausa pranzo”.

A parlare sono alcuni colleghi del terzo corso di infermieristica al Policlinico di Messina che frequentava Martina Patti, la ragazza che si era presentata nel pomeriggio di ieri nella tenenza dei carabinieri di Mascalucia, raccontando del sequestro di sua figlia Elena da parte di tre uomini per poi crollare e confessare invece l’omicidio della piccola con un coltello da cucina.

Il triste quadro familiare che emerge in queste ore per i colleghi era completamente sconosciuto. "Da lontano anche le palle di fuoco sembrano stelle, chissà cosa aveva nel cuore”, è ora il commento di chi non giudica, di chi sa quanto è difficile intercettare la sofferenza e il disagio, di chi sa che non esiste un identikit di mamme o padri assassini. “Martina è stata seduta fra quei banchi del Policlinico di Messina insieme a noi per tanti mesi, sembrava sognare quello che sognavamo noi… un lavoro sicuro, una famiglia serena. Noi sapevamo che era già laureata in Scienze motorie e adesso aveva deciso di specializzarsi in infermieristica perché dava prospettive più solide. Era al terzo anno, un percorso che si stava già concludendo. Ora è finito tutto”.