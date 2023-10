Operazione Lockdown, i nomi degli arrestati: c'è anche un brigadiere dei carabinieri

Di seguito, i nomi delle cinque persone (26 in tutto gli indagati), coinvolte nell'operazione "Lockdown" eseguita dalla questura di Catania, e destinatarie del provvedimento cautelare di custodia in carcere:

Paolo Marragony (cl.1973);

Alessandro Mirabella (cl.1961);

Andrea Pappalardo (cl.1977);

Michele Adolfo Valerio Pilato (cl.1958);

Gabriele Gabriele (cl.1984);

Nei confronti dell'indagato Paolo Marragony, brigadiere capo dell'Arma in servizio a Catania, la squadra mobile etnea ha operato l'arresto in piena collaborazione con il comando provinciale dei carabinieri.

Altri cinque indagati sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed all’obbligo di dimora nel comune in cui abitano. Si tratta di:

Alberto Angelo Casisi (cl.1991);

Paolo D'angelo (cl.1961);

Concetto Massimino (cl.1967);

PaoloMonaco (cl.1985);

Claudio Nicotra (cl.1977)

I capi di imputazione a loro carico sono: associazione a delinquere finalizzata alle truffe aggravate ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazione in danno dello Stato, falso in scrittura privata, falso ideologico in atti pubblici e dovranno difendersi anche dall'accusa di altri reati contro la fede pubblica. Con l’aggravante, per i soli Paolo Marragony, Alessandro Mirabella, Andrea Pappalardo, Michele Adolfo Valerio Pilato e Gabriele Santapaola, di aver agito anche al fine di agevolare la cosca mafiosa Santapaola-Ercolano. Oltre ai nomi presenti in elenco, in quanto destinatari di misure cautelari, altre sedici persone sono indagate nell'ambito dello stesso procedimento.