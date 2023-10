Panificio in via Plebiscito con muffa e blatte era un market della droga: due arresti

In una recente operazione condotta dalla "Squadra Lupi" del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Catania due uomini, un 46enne e un 34enne, sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione ha inoltre rivelato una connessione tra traffico di droga e condizioni igieniche discutibili in un panificio locale.

Pane e cocaina

L'indagine è stata avviata quando i carabinieri hanno notato un continuo via vai di persone in un panificio situato in via Plebiscito, nel quartiere di San Cristoforo. Sorprendentemente, molti dei clienti sembravano uscire dal panificio senza alcuna busta di pane, sollevando il sospetto delle forze dell'ordine. I militari hanno deciso di effettuare diversi appostamenti camuffati tra i clienti per indagare ulteriormente sulla situazione. Ciò ha portato alla scoperta che il panificio potrebbe essere utilizzato come base operativa per il traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nel panificio, confermando i loro sospetti.

Il 46enne, titolare dell'attività, ha manifestato segni di nervosismo all'arrivo delle forze dell'ordine, iniziando a spostarsi nevroticamente da un locale all’altro. I carabinieri hanno notato inoltre che un dipendente 34enne aveva sussurrato qualcosa all'orecchio del titolare. Capita la situazione un carabiniere ha seguito il dipendente e lo ha fermato mentre cercava di allontanarsi velocemente dal panificio con una busta contenente cocaina nascosta tra gli indumenti. In totale, sono stati scoperti 131 grammi di cocaina in pietra con un valore di mercato di circa 12mila euro, un bilancino di precisione, un cucchiaio sporco di sostanza stupefacente e materiale per confezionare dosi. La perquisizione è stata estesa al ripostiglio-spogliatoio, dove sono stati trovati ritagli di carta alluminio intrisi di cocaina e la somma di 720 euro, provento dell'attività di spaccio.

Condizioni igieniche da horror

Durante i controlli, tutti i locali del panificio sono subito apparsi ai militari dell’Arma, privi dell’igiene necessaria a un esercizio commerciale che sforna prodotti da forno. Giunti sul posto i Nas hanno subito ispezionato alcuni frigoriferi che, però, non erano alimentati dalla corrente elettrica, ma comunque contenevano prodotti che avevano necessità di essere refrigerati: margarine e vari impasti erano completamente invasi da muffe, così come “scacciate” già cotte. Inoltre le strutture metalliche, sulle quali erano adagiati circa 150 chilogrammi di pane pronti da infornare, erano incrostate e vi era una nutrita colonia di blatte sul pavimento e sui muri. In totale, sono stati sequestrati alimenti in cattivo stato di conservazione e il titolare dell'attività è stato sanzionato con ammende per un totale di oltre 12mila euro.

A causa delle gravi violazioni igieniche, l'Asp di Catania ha sospeso l'attività lavorativa del panificio fino al ripristino delle norme igieniche e ha comminato un'ulteriore sanzione amministrativa di 1.000 euro. Il 46enne e il 34enne, titolare e dipendente del panificio, sono stati posti ai domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La convalida dell'arresto ha confermato la misura cautelare presso le rispettive abitazioni.