Docente di chimica molestò un'allieva durante le ripetizioni, condannato ad 1 anno e 2 mesi

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale etneo ha condannato un professore in pensione di Chimica, residente a Giarre alla pena di un anni e 2 mesi di reclusione, sospesa in quanto incensurato, perché colpevole del reato di violenza sessuale ai danni di una giovane allieva. La ragazza, all'epoca dei fatti 18enne (nel 2020), si era rivolta ad L.S.E. per migliorare la sua preparazione in vista degli esami di ammissione alla facoltà di Medicina. Tuttavia,l'anziano docente avrebbe approfittato della situazione, palpeggiandola durante le lezioni che si svolgevano presso il suo domicilio. La giovane, assistita dall'avvocato Mary Chiaramonte, ha subito sporto denuncia in quanto gravemente turbata dall'accaduto, dando avvio al procedimento. La battaglia legale andrà ora avanti in sede civile.