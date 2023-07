Altri due ricercati per la sparatoria di Nesima: sarebbero cinque le persone coinvolte

Sarebbero cinque le persone coinvolte nella sparatoria di venerdì scorso a Nesima, costata la vita al 27enne albanese Kastriot Ismailaj. Il giovane è deceduto alle ore 9 e 45 di questa mattina presso l'ospedale Garibaldi Centro. Si apprende nel pomeriggio da ambienti giudiziari che altre due persone sarebbero ricercate per i fatti di sangue verificatisi all'interno dell'appartamento di via Santo Cantone 10. L'identificazione del 27enne Giovanni Di Benedetto, che si è presentato spontaneamente presso gli uffici della squadra mobile di via Ventimiglia ieri, è stata possibile anche grazie alle dichiarazioni rese dal secondo ferito, un catanese di 43 anni caduto dal secondo piano della palazzina dopo essere stato a sua volta ferito con un colpo d'arma da fuoco.

Domani sarà comunicato l'esito della convalida del fermo di Di Benedetto, in seguito all'interrogatorio di garanzia che avverrà a Piazza Lanza. Dalle sue dichiarazioni potrebbero emergere nuovi particolari di questo su questo caso, i cui contorni continuano ad allargarsi.