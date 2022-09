Rifiuti a San Giovanni La Punta, il Sindaco replica al consigliere Basile: "Serve l'impegno di tutti"

Dopo le critiche mosse dal consigliere comunale Eugenio Basile sulla gestione dei rifiuti, il sindaco di San Giovanni La Punta, Antonino Bellia, replica con una propria dichiarazione, difendendo l'operato dell'amministrazione comunale. “Non è nostro costume criticare l’operato di alcun consigliere comunale, ma utilizzare il metodo della dialettica e confronto attraverso la critica costruttiva per cercare di venire incontro alle esigenze dei cittadini. Premesso questo, è doveroso dire che la questione dei rifiuti è stata particolarmente al centro dell’attività che l’amministrazione svolge giornalmente per migliorare e ottimizzare quello che è un problema complesso. Il fenomeno a cui stiamo assistendo non riguarda solo il comune di San Giovanni La Punta, ma anche i comuni limitrofi interessati dall’abbandono dei rifiuti soprattutto in zone più isolate. Stiamo utilizzando tutte le risorse a disposizione, da mesi sono attive numerose telecamere che hanno immortalato centinaia di incivili ai quali sono state recapitate le multe, ma fondamentalmente serve il senso civico di tutti i cittadini. La questione che solleva il consigliere Basile, per quanto riguarda il piazzale del cimitero e del campo sportivo, è una questione di carattere gestionale e non politica, che stiamo affrontando in maniera fattiva attraverso il settore competente e agli organi preposti per il controllo attivo al servizio che svolge la ditta. Siamo coscienti che la questione sia di particolare interesse sotto il profilo del decoro e della vivibilità. Pertanto rassicuro il consigliere e i miei concittadini che stiamo mettendo in campo tutte le necessarie attività per contenere in maniera importante tali fenomeni. Mi appello in maniera accorata ad una attenta e fattiva collaborazione da parte di tutti, solo così possiamo garantire decoro e pulizia sul nostro territorio oltre che a ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati".