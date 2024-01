Festa di Sant'Agata, assessore Gelsomino: "Più concessioni per limitare l'abusivismo commerciale"

Tra fede, devozione e folclore la festa di Sant'Agata è anche occasione di lavoro per moltissimi venditori ambulanti. Le strade del centro storico, già ornate di luminarie, si stanno popolando anche di coloratissime bancarelle. Torrone, dolci, olivette verdi, caramelle, giocattoli, palloncini, crispelle e gli immancabili banchetti di carne di cavallo, saranno disseminati lungo il percorso della processione e non solo.

Tanti di questi commercianti operano nel pieno rispetto delle regole, ma l'abusivismo non è certo parte irrilevante del giro di affari dei giorni di festa. Per tentare di dare un freno all'abusivismo commerciale, l'assessorato comunale alle Attività produttive ha scelto la strada della mediazione, senza trascurare quella delle sanzioni severe per chi con l'adagio "ama travagghiari" vuol fare cassa ignorando le più elementari regole di sicurezza alimentare e penalizzando chi opera dentro il perimetro delle regole.

Concessioni più 25%

"Abbiamo cominciato a lavorare a novembre per arrivare pronti all'appuntamento con la festa più importante per la città e limitare, già da quest'anno, l'abusivismo commerciale. Per farlo abbiamo avviato un dialogo con le associazioni di categoria e insieme abbiamo concordato di far crescere del 25% le autorizzazioni per le bancarelle", così l'assessore alle Attività produttive e al commercio Giuseppe Gelsomino sulle misure messe in campo dall'amministrazione comunale in vista della festività agatine. La strategia, quindi, è quella di far crescere gli spazi autorizzati e di regolamentare anche quelli occupati da sempre in modo abusivo grazie a consuetudini diventate inaccettabile privilegio.

120 bancarelle autorizzate

"Siamo consapevoli che il percorso per azzerare questo fenomeno, che non rispetta il lavoro di chi paga regolarmente per avere le concessioni e che reca danno alle casse comunali, non è ne breve ne' facile ma il dialogo con i rappresentanti di categoria è a nostro avviso la strada da seguire. Le bancarelle autorizzate saranno 120 e in tutti i luoghi della festa gli ambulanti avranno la possibilità di lavorare rispettando le regole", aggiunge Gelsomino.

Obiettivo zero abusivismo

"Sappiamo bene che l'obiettivo zero abusivismo che ci siamo posti è ambizioso e non certo raggiungibile subito ma mettere ordine è essenziale. Le nuove autorizzazioni concesse, unitamente ai controlli che, come ogni anno, gli organi preposti effettueranno, daranno i primi frutti sia a livello di razionalizzazione delle attività, sia per gli introiti dovuti dai commercianti al comune", continua l'assessore. "La festa di Sant'Agata è una festa che coinvolge l'intera città e non solo. Si tratta anche di una opportunità di lavoro e di guadagno per molti esercenti e anche di un introito per il comune che attraverso gli incassi potrà, nel tempo, offrire più servizi e più opportunità di lavoro a chi sta alle regole. Incassare circa 25 mila euro in più dalle nuove concessioni è un segnale importante e rappresenta l'inizio di un percorso che vogliamo continuare insieme a quanti hanno a cuore la legalità e il decoro della nostra città"