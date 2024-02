La Meloni lascia la Gigafactory e raggiunge il Comune per la festa Sant'Agata

"Sono molto contenta di essere a Catania in un giorno particolarmente importante per la città, forse il giorno più importante dell'anno, la festa di Sant'Agata. Voglio ringraziare il sindaco Trantino per avermi dato la possibilità di vedere dal vivo quella che viene riconosciuta come una delle tre manifestazioni religiose più partecipate al mondo. E' una lunghissima storia di amore quella che lega Sant'Agata ai catanesi. E' una storia di fede, devozione che parla di identità e tradizione che sono tutte cose che io credo valga la pena di difendere particolarmente in questo tempo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla 3Sun gruppo Enel, di Catania.

"Stiamo lavorando con Schifani e tra qualche settimana - ha detto - presenteremo l'accordo di sviluppo e coesione con la Sicilia, che sarà tra i più rilevanti dal punto di vista finanziario, anche qui per opere strategiche", la presidente del Consiglio ha sottolineato come sia "molto importante che un polo industriale come questo, che ci rende fiore all'occhiello d'Europa nasca in Sicilia, a Catania". E questo, ha osservato, "fa parte di una strategia precisa del governo".

"Mentre venivo qui ho letto una notizia di cronaca che mi ha molto colpito, una giovane ragazza di 13 anni vittima di una violenza di gruppo. Esprimo la mia solidarietà a lei, lo Stato c'è e garantirà sia fatta giustizia" - ha aggiunto la premier, commentando la notizia dello stupro di 13enne nei giardinetti della villa Bellini.

La Meloni è stata accolta, tra gli altri anche dal ministro Nello Musumeci, dal prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, il sindaco di Catania Enrico Trantino e il presidente Ars Gaetano Galvagno.

Pnrr: "Risorse per agricoltori passano ad 8 miliardi"

Poi una notizia a un mondo agricolo ancora scosso dalle proteste: Le risorse del Pnrr dedicate al mondo degli agricoltori passano ad 8 miliardi di euro".

Capitolo Zes: Secondo la Meloni, la zona economia speciale rafforza il Mezzogiorno. La presidente del Consiglio ha detto di non volere un Sud che viva di sussidi, ma che abbia degli strumenti per combattere ad armi pari. Occorre - ha sottolineato - superare questo gap del Mezzogiorno con questi strumenti".