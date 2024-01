Sant'Agata, il piano sicurezza e il programma della festa tra ingressi "contingentati" e spazio ai giovani

Accessi contingentati nei momenti più salienti della festa di Sant'Agata. Dai fuochi del Tre alla Messa dell'Aurora. Dalla Salita dei Cappuccini al Solenne pontificale e al rientro in Cattedrale. Ma non sarà una festa "blindata". Ci tiene a precisarlo il sindaco di Catania Enrico Trantino durante la conferenza stampa che si è tenuta oggi nella sala giunta del Palazzo degli elefanti per presentare gli eventi del 3 febbraio. "La festa è dei catanesi - precisa - nessuna chiusura della piazza, ma un numero di accessi contingentato in base al piano di sicurezza".

Ad illustrarlo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la Cattedrale Filippo di Mauro: "Quest'anno, come per gli altri anni, ci siamo occupati di individuare ruoli e compiti delle varie figure che gestiranno le emergenze e il piano sicurezza all'interno della cattedrale. Questo comporta delle limitazioni in tema di accessibilità perchè sono imposte delle capienze massime da parte dei legislatori. Ci sarà una correlazione con le forze dell'ordine per fare in modo che la manifestazione avvenga con la massima sicurezza per i partecipanti, con l'individuazione di zone di accesso alla cattedrale attrarverso i cancelli di via Vittorio Emanuele dove i fedeli potranno giungere dalle traverse perpendicolari alla via".

"La città si prepara ad accogliere fedeli, devoti, ospiti che vengono dalla Sicilia, dal resto d'Italia e del mondo. Le norme e le regole servono solo per guardare a Sant'Agata con gioia - aggiunge il parroco della Basilica Cattedrale Barbaro Scionti - Accogliamo, quindi, queste regole non perchè ci schiacciano ma perchè ci liberano e ci rendono persone capaci di stare bene insieme e godere del volto di Sant'Agata".

"Fatica e sinergia. Sono le parole che sintetizzano la preparazione di questi giorni. E poi una provocazione. La festa di Sant'Agata non è una kermesse - aggiunge Scionti - Deve essere intesa come un'esperienza cristiana per cogliere gli insegnamenti della martire fino ad oggi. Sant'Agata ha qualcosa da dire alle donne di oggi, in tema di coraggio, esperienza di libertà e fedeltà".

Protagonisti di questa edizione della festa saranno, poi, i giovani. Ad annunciarlo è il presidente del comitato per la festa di Sant'Agata Carmelo Grasso: "In occasione della consegna della 'Candelora d'oro", giorno 2 febbraio alle ore 20, abbiamo coinvolto i ragazzi di Musicainsieme. Mentre per la sera del Tre, protagonista sarà l'Orchestra giovanile del conservatorio giovanile Vincenzo Bellini di Catania, diretta dal maestro Giuseppe Romeo, accompagnata dal Coro lirico siciliano, diretto dal maestro Francesco Costa".

Anche il sindaco Trantino punta sui giovani e puntualizza la sua scelta di non salire sulla carrozza del Senato. "C'è bisogno che la gente percepisca la vicinanza delle Istituzioni alla città, una vicinanza che nel passato si è un po' sbiadita. Ho detto che non salirò sulla carrozza certamente non per il gusto di infrangere una tradizione, ma perchè è doveroso dare un segnale simbolico. Dobbiamo proiettarci al futuro attraverso coloro i quali saranno i prossimi protagonisti della città. Saliranno, quindi, sulla carrozza del Senato tre ragazzi delle scuole medie di Catania, selezionati sulla base di un concorso che è stato regolarmente espletato, grazie anche alla preziosa collaborazione dell'assessore comunale alla pubblica istruzione Andrea Guzzardi".

Indicazioni Liturgiche Sant' Agata 2024

Piano sicurezza in Cattedrale:

Cattedrale Sant'Agata 2024_3 Febbraio

Cattedrale Sant'Agata 2024_4 Febbraio

Cattedrale Sant'Agata 2024_5 Febbraio

Cattedrale Sant'Agata 2024_6 Febbraio

Cattedrale Sant'Agata 2024_12 Febbraio