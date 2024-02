Catania celebra l'Ottava di Sant'Agata, i devoti salutano la Patrona

I devoti, oggi, salutano la Patrona Agata per l'ultima volta prima di Agosto. Una lunga pausa in cui tutto l'apparato organizzativo (la Chiesa, il Comitato per le festività, le istituzioni politiche e le forze dell'ordine), avrà la possibilità di riflettere su quella che è stata questa edizione. Si è aperta, quindi, questa mattina l'ultima giornata dedicata alle festività agatine. L'ottava di Sant'Agata, ultimo evento invernale in cui i devoti hanno la possibilità di entrare in contatto con la Santa prima dell'appuntamento estivo di Agosto. Una giornata "intensa", scandita da momenti tradizionali ed emozionanti come il bacio delle reliquie, la processione, e 'a nisciuta' di Agata in piazza Duomo prima del suo 'riposo' in Cattedrale.