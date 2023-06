Terremoti, in corso sciame sismico tra Zafferana e Santa Venerina

Sono quindici gli eventi sismici con magnitudo compresa tra 1.0 e 3.1 registrati dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania tra Zafferana e la frazione di Linera, in territorio di Santa Venerina. La scossa più forte si è verificata 12 minuti dopo la mezzanotte di oggi ed è localizzata ad 1. 6 chilometri a nord di Zafferana Etnea ed è stata avvertita dalla popolazione in quanto l'epicentro è posto a 2.8 chilometri di profondità sotto la crosta terrestre, quindi relativamente superficiale. Non si segnalano danni a cose o persone.