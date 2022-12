Solidarietà, al Policlinico l'installazione "Il giardino volante" per i bimbi ricoverati

Un mondo magico per stupire e far giocare i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlino "G.Rodolico", addolcendone così la loro permanenza in ospedale. Si chiama il “Giardino Volante” ed è una una speciale opera artistica, composta da sagome di animali in plexiglass, ideata e realizzata dagli artisti Carla Volpati e Renzo Nucara, da oggi a disposizione dei piccoli degenti. I piccoli potranno anche giocare con gli origami da colorare, realizzati dall’artista giapponese Shuhei Matsuyama. L’iniziativa, nata dalla fantasia della Nake Residenza Artistica della curatrice d’arte Nilla Zaira D’Urso, e Around Laboratorio Pubblicitario del grafico Giovanni Trischitta, è stata sostenuta interamente dalla raccolta fondi avviata dai promotori tre anni fa. “Ringraziamo artisti e organizzatori per averci donato il “Giardino Volante”, realizzato nonostante la pandemia abbia provato a bloccare il progetto. L’arte è importante non soltanto perché valorizza i luoghi in cui è introdotta ma in questo caso può essere strumento curativo per chi soffre”, ha detto la direttrice del reparto Giovanna Russo. Al termine della breve cerimonia di inaugurazione della mostra, gli organizzatori hanno anche consegnato a Giovanna Russo e al direttore medico di presidio Paolo Adorno, un simbolico assegno di milleduecento euro. La cifra, che verrà devoluta all’azienda ospedaliero universitaria, è stata raccolta grazie a generosi donatori di Catania e provincia